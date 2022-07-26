Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2,2 тыс. за тысячу кубометров впервые с начала марта. Таким образом, торги во вторник, 26 июля, завершились ростом цен на 20%.
Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию вторника у отметки чуть выше $1890 за тысячу кубометров (+1,5% к расчетной цене понедельника — $1862,7).
Сначала на торгах наблюдалось снижение, однако к полудню рост составил до $2 тыс. за тысячу кубометров газа. К закрытию торгов стоимость энергоресурса уже превысила $2,1 тыс.
Стоимость энергоресурса в Европе растет второй день подряд, по итогам вчерашних торгов цена фьючерса выросла на 12%.
При этом в начале июня сырье торговалось дешевле $1 тыс. за тысячу кобометров.
Ранее, 17 июня, опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что цены на газ в Европе в ближайший месяц могут достичь уровня $2 тыс. за тысячу кубометров. Как отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс», рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как дефицит топлива на рынке в ближайшее время сохранится.
Наиболее значимым фактором, влияющим на рост цен на газ, эксперты назвали снижение экспорта «Газпрома». Сначала были наложены санкции на газопровод Ямал – Европа, а транзит через Украину снизился почти на две трети. Затем к этому добавились проблемы с оборудованием на «Северном потоке» — наиболее крупном и стабильном маршруте поставок.