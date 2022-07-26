Проезд по МСД будет бесплатным для автовладельцев Москвы и Подмосковья

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы и области будет бесплатным. Соответствующее постановление принял президиум столичного правительства, сообщает вторник, 26 июля, пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

«Начиная c 1 января 2023 года транзитный проезд по МСД будет осуществляться на платной основе, за исключением автотранспорта, принадлежащего жителям Москвы и Московской области», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также будет введен полный запрет на движение по МСД грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону, уточняет РИАМО.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка — в следующем году. Он напомнил, что 90% автодороги пройдет по воздуху, она объединит 10 крупнейших вылетных магистралей Москвы, а также МКАД и ТТК. Кроме того, магистраль улучшит транспортное обслуживание 48 районов города, аэропортов Шереметьево и Домодедово, пишет «Москва 24».

Ранее, 22 февраля, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что МСД снизит нагрузку на ТТК, МКАД и радиальные магистрали.

Новый диаметр объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Трасса позволит проехать через весь город, минуя центр, за 40 минут. Длина МСД составит 68 км.

МСД будет иметь не только общегородское, но и общероссийское значение. Бессветофорная магистраль свяжет пять федеральных центров — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Республику Крым. Продолжением МСД на севере станет трасса М11, которая ведет в Петербург, а на востоке это будет будущая трасса М12, ведущая в Казань и далее в Екатеринбург. На юге МСД продолжит федеральная трасса М2 в Крым.

В конце января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство МСД находится на завершающей стадии. Он отметил, что создание МСД обеспечит более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую для миллионов автолюбителей. Завершить проект власти планируют уже в 2023 году.