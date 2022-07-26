Пролет нового моста через Обь начали устанавливать в Новосибирске

В Новосибирске началась установка пролетного строения нового моста через Обь в проектное положение. Об этом сообщает издание VN.ru со ссылкой на пресс-службу концессионера строительства ГК «ВИС».

Работы начались с русловой части моста, состоящей из двух пролетов общей протяженностью 240 м. Они будут располагаться в 13,5 м от поверхности воды, что позволит всем видам речных судов проходить под переправой.

В целом же мостостроителям предстоит поэтапно опустить на 2,8 м конструкцию длиной 776 м и весом свыше 10 тыс. т. Предполагается, что сложные технологические работы займут два месяца.

Также продолжается строительство левобережной транспортной развязки, которая войдет в сопутствующую инфраструктуру моста. Сейчас рабочие возводят подпорные стенки восьми съездов в районе улиц Станционной и Ватутина. До конца 2022 года на эстакаде развязки планируется возвести 37 опор и четыре подпорные стены, смонтировать 1,2 тыс. т металлоконструкций. Ведутся необходимые работы и на правом берегу Оби, где уже завершено бетонирование плит перекрытия Зыряновского путепровода.

Работы в рамках мостовой концессии идут сразу на восьми площадках. На строительстве задействованы 520 человек и свыше 80 единиц техники. На сегодняшний день общая готовность объектов составляет более 55%, отставаний от графика нет.