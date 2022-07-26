Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Воздушно-космические силы Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили в районе города Николаев артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 26 июля, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что потери личного состава и вооружения превысили 70%.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ ликвидировали свыше 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечалось, что большинство боевиков были выходцами из Польши.

Игорь Конашенков подчеркнул, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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