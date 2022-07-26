Нарколог назвал способы справиться с тягой к курению

Нарколог, главный врач реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Даниил Петров рассказал, как справиться с тягой к курению.

Главную роль в лечении любой зависимости играет психотерапия, рассказал специалист в интервью «Мосленте» во вторник, 26 июля.

При этом, отметил врач, не стоит избегать никотинозамещающих препаратов: они дают возможность в начале уменьшить тягу к сигаретам. Но такие препараты действуют недолго, один-два месяца, уточнил Петров.

«Также существует множество запатентованных методов лечения никотиновой зависимости: НЛП, иглоукалывание, гипноз. По большому счету, если у пациента есть установка на лечение и избавление от вредной привычки, эти методики могут помочь добиться положительного результата. Также в Москве есть группа анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволяют поддерживать никотиновую трезвость», — обратил внимание Петров.

1 июня психиатр-нарколог Владимир Каторгин подчеркнул, что в процессе отказа от курения крайне важен психологический настрой и осознанное решение действительно избавиться от зависимости. При этом врач подчеркнул, что обязательно стоит обращаться к специалистам. По его словам, лечением никотиновой зависимости занимается большая категория врачей, специализирующихся на работе мозга: это и наркологи, и психиатры, и психологи, и психотерапевты.