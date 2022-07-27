Названы противопоказания для потребления арбузов и дынь

В преддверии сезона бахчевых (конец июля–начало августа) следует помнить об опасностях, которые могут представлять собой арбузы и дыни. Это пищевая аллергия, непереносимость, нитраты, пестициды и микробы. Об этом «Известиям» рассказала директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова.

Арбузы и дыни полезны, поскольку содержат витамины и микроэлементы, необходимые организму, а из-за большого количества воды в мякоти некалорийны. Однако эти плоды не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, поскольку у них высокий гликемический индекс, минимально арбузы и дыни стоит потреблять и тем, кто страдает ожирением, — из-за большого количества входящих в состав плодов тяжелых сахаров.

И тот, и другой плод нельзя есть при расстройствах желудка, остром панкреатите, тяжелых заболеваниях поджелудочной железы, при наличии камней во внутренних органах, метеоризме, диарее, при коликах, тяжелых заболеваниях простаты и нарушениях в работе мочеполовой системы.



Из-за мочегонного эффекта, который вызывают арбузы и дыни, их стоит в разумных пределах употреблять беременным, но разумная порция — пара кусочков в день — поможет уменьшить отеки и снизить изжогу.

Редко, но все же встречается пищевая аллергия на арбузы и дыни, которая бывает у тех, кто страдает от аллергии на пыльцу сорных трав.

«В пик цветения бахчевых цветет и амброзия, нередко перекрестное опыление цветков арбуза и дыни от этого сорняка. так что аллергикам стоит быть внимательными и следить за своими реакциями, которые могут будут теми же, что и на амброзию: кожный зуд, постоянное чихание, обильная слизь в носу и заложенность, отек и покалывание глотки, языка, губ, неба, повышение температуры тела, одышка, удушье, рвота, диарея, метеоризм, боли в животе, тошнота», — отметила Сафонова.

Для выявления аллергии на арбуз или дыню необходимо провести анализ крови на специфические антитела IgE.

Опасность также представляют и химические вещества, которые могли попасть в плоды даже в качестве удобрений. Они накапливаются в плодах преимущественно в корке и прилегающей к ней неспелой зеленой части. Количество нитратов зависит от полива и условия произрастания, а также срока сбора урожая: нитратов больше в ранних плодах, нежели собранных в конце лета или осенью. В желудочно-кишечном тракте человека при участии микрофлоры происходит процесс преобразования нитратов в N-нитроз соединения и нитриты. Это токсичные соединения, нарушающие транспортную функцию крови, вызывая кислородное голодание тканей, которое особенно остро переносят дети и лица, страдающие болезнями дыхательной и выделительной систем, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Нитраты имеют тенденцию накапливаться в организме, вызывая с течением времени хроническую интоксикацию, которая в дальнейшем может привести к онкологическим заболеваниям.

Отравление пестицидами проявляется быстрее, его симптомы — боли в животе, диарея, повышение температуры, слабость и потливость. В таком случае специалист рекомендовала как можно скорее вызвать скорую помощь, а до ее приезда провести промывание желудка подсоленной водой или слабым раствором марганцовки. По словам Сафоновой, нужно пить много теплой жидкости и постараться вызвать рвоту. Последствиями отравления может быть обострение хронических болезней — гастрита, язвы желудка, колита, энтерита, пиелонефрита.



Для того чтобы понять, есть ли у вас противопоказания для употребления арбузов и дынь, следует обратиться ко врачу.

Как правило, продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ. Однако, когда речь заходит о стихийной торговле без разрешительных документов, кожура плодов впитывает в себя грязь и автомобильные выхлопные газы из придорожного воздуха. Сутками находясь вблизи трассы, плоды накапливают вредные вещества, которые затем оседают в организме человека. Такая продукция может содержать нитраты, соли, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды.



Кроме того, Сафонова предупредила об опасности употребления немытых плодов, а чистить их с мылом и щеткой под проточной водой. Разрезанные плоды хранить нужно только в холодильнике.

При этом, определить по внешнему виду плода, есть ли в нем пестициды или нитраты, невозможно.

10 июля врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала о вреде арбуза для сердца и печени. По ее словам, вещества, которые используются при выращивании арбузов, например, пестициды и нитраты, вредят организму, поскольку способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках. Кроме того, как отметила врач, в арбузах содержатся высокие дозы калия, что плохо влияет на сердце и может привести к нарушениям сердечного ритма.