Врач рассказала о вреде арбуза для сердца и печени

Вещества, которые используются при выращивании арбузов, например, пестициды и нитраты вредят организму. В частности, могут пострадать сердце и печень, рассказала 9 июля врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.

«Эти вещества преобразуются в организме человека в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках», — приводит ее слова MedikForum.

Кроме того, как отметила врач, в арбузах содержатся высокие дозы калия, что плохо влияет на сердце и может привести к нарушениям сердечного ритма. А высокое содержание фруктозы негативно воздействует на печень и кишечник.

В июне врач-диетолог Елена Соломатина призвала не злоупотреблять черешней и арбузом в летний период. Эксперт указала, что главной опасностью черешни и арбуза является значительное количество фруктозы. Если употреблять их в пищу на постоянной основе и не прибегать к физическим упражнениям, то глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир. Этим же свойством, по словам эксперта, обладает и виноград.