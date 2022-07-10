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Врач рассказала о вреде арбуза для сердца и печени

Врач Прудникова: арбузы могут вредить сердцу, печени и другим органам
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Фото: Global Look Press/CTK/Malina Petr
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Вещества, которые используются при выращивании арбузов, например, пестициды и нитраты вредят организму. В частности, могут пострадать сердце и печень, рассказала 9 июля врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.

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«Эти вещества преобразуются в организме человека в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках», — приводит ее слова MedikForum.

Кроме того, как отметила врач, в арбузах содержатся высокие дозы калия, что плохо влияет на сердце и может привести к нарушениям сердечного ритма. А высокое содержание фруктозы негативно воздействует на печень и кишечник.

В июне врач-диетолог Елена Соломатина призвала не злоупотреблять черешней и арбузом в летний период. Эксперт указала, что главной опасностью черешни и арбуза является значительное количество фруктозы. Если употреблять их в пищу на постоянной основе и не прибегать к физическим упражнениям, то глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир. Этим же свойством, по словам эксперта, обладает и виноград.

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