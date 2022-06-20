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Диетолог предупредила об опасности при злоупотреблении черешней и арбузом

Диетолог Соломатина: злоупотребление черешней и арбузом приводит к лишнему весу
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Фото: Global Look Press/Christin Klose
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Лишний вес и повышение уровня глюкозы в крови грозит тем, кто злоупотребляет свежей черешней и арбузами. Такой вывод сделала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» в воскресенье, 19 июня.

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Эксперт уверена, что главной опасностью черешни и арбуза является значительное количество фруктозы. Употребляя их в пищу на постоянной основе, можно легко набрать в весе, отмечает Соломатина.

«Действительно, арбуз — это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что слопали половину арбуза. Поедая его в большом количестве, не прибегая к физическим упражнения, глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Этим же свойством обладает и очень сладкая черешня. Высокий гликемический индекс присущ и винограду, заметила Соломатина.

18 июня врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева подчеркнула, что в день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. По словам специалиста, из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови эти ягоды желательно есть днем — до обеда.

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