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Диетолог определила дневной максимум употребления сезонных клубники и черешни

Диетолог Королева определила дневной максимум употребления сезонных клубники и черешни
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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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В день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. Желательно есть ягоды до обеда. Об этом 18 июня «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

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«Хотя клубника и черешня очень полезны благодаря витаминам и клетчатке, они содержат много калорий. Лучше не употреблять их больше 500 г в день, но самое важное — есть их в первой половине дня. Лучше в качестве перекусов или перед основными приемами пищи, но не вечером», — сказала она.

По словам Королевой, из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови эти ягоды желательно есть днем. Тогда человек вероятнее сможет израсходовать лишнюю глюкозу.

«На 1 кг черешни в среднем приходится более 500 калорий — зависит от сорта, то есть в чашке черешни может быть до 20 г сахара. В килограмме клубники калорий меньше — около 300 ккал, но ее часто едят с сахаром, взбитыми сливками, поэтому калорийность увеличивается в разы», — объяснила эксперт.

Диетолог также уточнила, что при синдроме раздраженного кишечника вишня и черешня могут вызвать вздутие, метеоризм. В случае возникновения этих симптомов лучше есть чернику, голубику, клубнику и малину, так как они не ферментируются микробиотой и не вызывают дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Так или иначе, возникновение дискомфорта требует консультации со специалистом для выявления точных причин проблемы.

Ранее, 14 июня, врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова сообщила, что клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний. Так, по словам эксперта, эта ягода богата антоцианами, способными защищать клетки от повреждения. Помимо этого, клубника содержит много витамина C и полезной для здоровья фолиевой кислоты, добавила врач.

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