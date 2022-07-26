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Российский рынок автомобилей с пробегом сократился на треть

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В июне 2022 года россияне купили 353 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Этот объем на 32% ниже результата июня 2021 года. Об этом сообщили 26 июня эксперты аналитического агентства «Автостат».

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Самой популярной маркой на вторичном рынке в России остается отечественная Lada — в июне жители РФ приобрели почти 90 тыс. таких подержанных машин. На долю Lada пришлось 25,4% от общего объема.

Cреди подержанных иномарок лидирует японская Toyota. В июне 2022 года россияне приобрели 38,5 тыс. подержанных легковых автомобилей этого бренда.

В топ-5 самых популярных марок попали корейские Hyundai (19,9 тыс. шт.) и Kia (19,8 тыс. шт.), а также японский Nissan (18,7 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в июне показали рыночное падение в диапазоне от 27% (Lada) до 34% (Toyota).

Лидерство на вторичном рынке среди моделей удерживает хэтчбек Lada 2114 «Самара — 2». Машина разошлась тиражом в 8,8 тыс. единиц. За ним располагаются два «корейца»: — Hyundai Solaris и Kia Rio (7,9 тыс. и 7,8 тыс. шт. соответственно).

Немного отстал от них седан Lada 2107 с результатом 7,7 тыс. купленных автомобилей. Замкнyл пятерку лидеров Ford Focus (7,5 тыс. шт.).

Кроме этих моделей в расширенный список предпочтений на вторичном рынке попали Lada 2170 «Приора» (7,4 тыс. шт.), Toyota Corolla (6,2 тыс. шт.), 3-дверный внедорожник LADA Niva (6 тыс. шт.), Lada 2110 (5,5 тыс. шт.) и Lada 2190 «Гранта» (5,3 тыс. шт.).

Эксперты отметили, что по итогам 1 полугодия 2022 года в России было куплено более 2,17 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 22% меньше, чем за январь — июнь 2021 года.

20 июля сообщило Национальное бюро кредитных историй, НБКИ, сообщило, что жители России стали чаще приобретать автомобили в кредит. В июне 2022 года российские банки выдали гражданам 39 тыс. кредитов на покупку автомобилей. По данным бюро, это на 27,9% больше показателей мая текущего года.

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