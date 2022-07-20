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Россияне стали чаще приобретать автомобили в кредит

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Жители России стали чаще приобретать автомобили в кредит. В июне 2022 года российские банки выдали гражданам 39 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй,(НБКИ). По данным бюро, это на 27,9% больше показателей мая текущего года.

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По статистике НБКИ, больше всего автокредитов в июне 2022 года было выдано в Москве. Столичные банки оформили 2,78 тыс. договоров на приобретение автомобилей. На втором месте — Московская область: выдано 2,24 тыс. автокредитов. Третье место — у Санкт-Петербурга: 2,06 тыс. одобренных заявок.

«После падения в марте в следующие месяцы наметилась тенденция к постепенному восстановлению сегмента автокредитов. При этом существенный рост выдачи в мае-июне объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — говорится в сообщении аналитиков бюро.

В НБКИ отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в июне 2022 года рост выдачи автокредитов был отмечен практически во всех российских регионах. Самое серьезное увеличение было зафиксировано в Воронежской (+43,2%) и Ростовской (+39,2%) областях, Ставропольском крае (+39,1%), а также в Омской (+31,6%) и Калужской (+30,2%) областях.

Ранее Минпромторг заявил о возобновлении программы льготного автокредитования и лизинга в России с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. В программах будут участвовать все модели УАЗ, Lada, «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили марки Evolute, которые начнут производить в сентябре 2022 года на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок «УАЗ», Lada, «ГАЗ», «КамАЗ», «Урал». Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей на один электромобиль.

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