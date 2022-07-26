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Врачи выявили сердечную недостаточность у почетного императора Японии

Врачи выявили сердечную недостаточность у почетного императора Японии Акихито
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Фото: Global Look press/Yoshio Tsunoda
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У 88-летнего почетного императора Японии Акихито, который отрекся от престола в 2019 году, врачи диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Об этом 26 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на управление императорского двора.

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«Агентство Императорского двора объявило 26-го числа, что у почетного императора (88 лет) была диагностирована правожелудочковая недостаточность в результате обследования сердца в больнице Токийского университета 24-го числа», — говорится в заявлении.

С конца июня Акихито проходит курс лечения, что привело к улучшению состояния почетного императора, передает «Газета.Ru».

По данным телеканала FUJI, медицинские работники после рентгенографии выявили в плевральной полости скопление жидкости, что позволило поставить соответствующий диагноз.

Акихито провел религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола 30 апреля 2019 года. С 1 мая 2019 года на престол взошел его старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито. Ему вручили символы власти — древний меч и драгоценную яшму, используемые в Японии в качестве священных регалий.

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