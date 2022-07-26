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Зенитчик ВС РФ назвал турецкие Bayraktar целью для «начинающих»

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Фото: Global Look press/Petro Poroshenko
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Турецкие беспилотники Bayraktar давно стали целями для начинающих и не представляющими труда для российских военных, рассказал во вторник, 26 июля, офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).

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«В начале операции очень много было сбито Bayraktar нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это «начинающим уровнем» для оператора», — рассказал он «РИА Новости».

18 июля производитель Bayraktar заверил, что никогда не продаст беспилотники в Россию. Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар подчеркнул, Турция и Украина имеют стратегический уровень отношений и особенно это проявляется в аэрокосмической и оборонной отрасли.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большую часть своих мощностей турецкий завод Baykar Makina в ближайшей перспективе сконцентрирует на производстве ударных беспилотников Bayraktar для нужд украинских националистов.

В тот же день турецкая авиастроительная компания Baykar Makina заявила о планах передать радикалам три БПЛА Bayraktar TB2 на безвозмездной основе.

Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018-2020 годах. С конца 2021 года, по соглашению с Турцией, Украина собирала беспилотники на своей территории. Bayraktar TB2 стали известны в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.

Западные страны и их союзники увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ней было принято после обострения ситуации в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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