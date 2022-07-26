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Названы опасности размещения резюме в открытом доступе

Исследование: мошенники могут воспользоваться данными из размещенного в Сети резюме
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Фото: ТАСС/DPA
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74% россиян открыто размещают свои резюме, не задумываясь о последствиях, однако у такой практики могу быть негативные последствия. Такими данными с «Известиями» поделился карьерный портал myresume.ru.

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Согласно опросу, 26% участников опроса считают, что «светить» информацию о себе в интернете как минимум небезопасно, так как личными данными в корыстных целях могут воспользоваться мошенники. Кроме того, неизвестно, как отнесется руководитель, если случайно увидит резюме своего сотрудника на сайте по поиску работы. Оставшиеся 74% опрошенных, которые размещали свое резюме в открытом доступе, поделились своим опытом.

Так, 60% из них не переживают за последствия: их работодатели не отслеживают резюме своих сотрудников. 14% пояснили, что мониторинг в компаниях ведется. 9% респондентов рассказали, что после того, как они выставили анкету на сайте по поиску работы, передумали увольняться, так как получили повышение оклада или предложение занять вышестоящую должность на текущем месте.

Однако 4% респондентов рассказали, что утратили доверие своих начальников, когда те случайно увидели их резюме на стороннем ресурсе. А 1% не удалось избежать серьезного разговора с последующим увольнением.

31 марта эксперт Евгений Бобков, директор по продуктам «Работа.ру», рассказал «Известиям», как составить резюме, которое выгодно отличит соискателя в глазах работодателей. В первую очередь специалист порекомендовал использовать четкие и понятные формулировки для обозначения желаемой должности. Это позволит работодателям быстрее найти резюме при поиске конкретных специалистов и дополнительно не додумывать ожидания от работы.

Стоит также указать более полную информацию о себе. Однако лучше указывать информацию тезисно, без длинных формулировок и сложносочиненных предложений. Кроме того, он рекомендовал указывать в резюме свои реальные достижения, не приукрашивая, ведь информацию легко проверить.

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