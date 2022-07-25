В России снизилась доля страховых случаев по автомобильным полисам

Доля страховых случаев по каско в России по итогам января–июня 2022 года снизилась на 15–21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по ОСАГО — на 4–6%. Об этом рассказали «Известиям» опрошенные страховщики в понедельник, 25 июля.

«Мы можем говорить о позитивных тенденциях — общее количество обращений по каско снизилось почти на 15,6%, количество обращений по каско с типом события «дорожно-транспортное происшествие» в первом полугодии сократилось с 53% в первом полугодии 2021 года до 48% за аналогичный период 2022-го», — отметил руководитель центра урегулирования претензий Страхового дома ВСК Владимир Антипов.

Он добавил, что число страховых случаев во многом зависит от количества эксплуатируемых автомашин. Например, самый крупный региональный автопарк зафиксировали в Московском регионе и Краснодарском крае.

Согласно данным Страхового дома ВСК, Москва и Московская область лидируют по числу страховых случаев по каско — на долю столицы приходится 31% происшествий в добровольном автостраховании в первом полугодии этого года. В антирейтинг также входят Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Краснодарский край (4%), Татарстан (3%), а также Ростовская, Самарская, Свердловская области и Башкирия (по 2% каждая).

Меньше всего страховых случаев по каско на Северном Кавказе, Алтае и в Тыве (менее 0,1% от общего числа происшествий в каждой).

Самыми частыми причинами обращений к страховщикам по каско, помимо стандартных ДТП, являются: бой стекол — 33,5% обращений связаны с необходимостью замены лобового или боковых стекол авто, противоправные действия третьих лиц — 9%. При этом в 8% обращений ущерб по каско связан с повреждением поверхности автомобиля твердыми предметами — например, ЧП в результате падения деревьев, рекламных конструкций.

В «Ренессанс Страховании» «Известиям» заявили, что в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го доля убытков на один полис снизилась на 21% по каско и на 6% по ОСАГО. В прошлом году по сравнению с 2020-м был рост на 10% по каско и 15% по ОСАГО.

Рост показателя в прошлом году связали с эффектом низкой базы из-за ковидных ограничений 2020-го. Снижение в 2022 году связано со структурными изменениями страхового портфеля — увеличение доли франшиз и рост портфеля.

Старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев рассказал, что доля обращений по ОСАГО в первом полугодии 2022 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 4%. Основное снижение наблюдалось в регионах. В Москве доля убытков сохранилась на прошлогоднем уровне, в Санкт-Петербурге — выросла на 3%.

Динамика количества страховых случаев меняется: в начале года наблюдался рост из-за снежной зимы, в мае из-за праздников произошло снижение, а в июне опять отметили рост на 5%. Количество убытков зависит от различных факторов. Однако общее снижение может быть обусловлено тем, что водители становятся более дисциплинированными из-за наличия камер и других мер контроля, улучшается дорожная инфраструктура, некоторые меньше пользуются автомобилями по будням, пересаживаясь на общественный транспорт.

Несмотря на небольшое снижение количества обращений, размер средней выплаты растет — в июне он увеличился на 15% относительно прошлого года в целом по России.

Как рассказали «Известиям» в агрегаторе «Страховка.Ру», доля запросов на покупку каско только от угона и полной гибели авто с января по май 2022 года увеличилась в пять раз по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Спрос на приобретение полисов от угона вырос на 88%, а на мини-каско, то есть страховки с усеченным набором рисков, — на 62%. Согласно итогам прошлого года, доля усеченных полисов каско не превышала 10–15% от их общего числа.