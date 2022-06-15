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В России отметили резкий рост спроса на неполное каско

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число запросов на покупку каско только от угона и полной гибели авто с января по май 2022-го увеличилось в пять раз по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали в агрегаторе «Страховка.Ру».

На новых полисах: каско и ОСАГО подорожали до 15%
Что больше всего повлияло на рост цен и будут ли они увеличиваться дальше

Там добавили, что спрос на приобретение полисов только от угона вырос на 88%, а на мини-каско, то есть страховки с усеченным набором рисков, — на 62%.

По итогам прошлого года доля усеченных полисов каско не превышала 10–15% от их общего числа, отметила директор по развитию маркетплейса «Страховка.Ру» по теме автострахования Анжелика Симакова.

По ее словам, в нынешней ситуации из-за снижения доступности новых авто россияне стали чаще стремиться застраховать уже имеющиеся машины. При этом тарифы по каско за последние три месяца выросли в среднем на 30–50%, поэтому клиенты выбирают более дешевые предложения, объяснила эксперт.

Она отметила: усеченный полис позволяет значительно сэкономить, отказавшись от части рисков. Цена мини-каско обычно составляет не более 30% от стоимости полной страховки.

Бизнес быстро отреагировал и предложил много нишевых продуктов, чтобы сохранить клиентов и доступность добровольных полисов, указала Симакова.

В условиях роста страховых сумм и тарифов, а также неопределенности с динамикой цен на запчасти и их доступностью, исключение из полиса рисков ДТП и частичных повреждений помогает расширить предложение недорогих продуктов, рассказали в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Там уточнили: повышенные риски угона авто для разбора на запчасти на фоне дефицита деталей также стимулируют спрос на такие полисы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Высечь риски: в России резко вырос спрос на неполное каско

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