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Спасатели в Абхазии нашли пропавшего в горах россиянина

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Фото: пресс-служба МЧС Абхазии
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Турист из России, которого трое суток разыскивали спасатели в горах Абхазии, найден живым и здоровым. Об этом 25 июля на своем сайте сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

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Поиски велись в высокогорном селе Псху Сухумского района. Там видели мужчину 15 июля, перед тем как он пропал.

«Гражданин РФ Тупикин Борис Евгеньевич 1972 года рождения был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 км от села Псху», — отметили спасатели.

16 апреля сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, нашли в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 м над уровнем моря.

Турист пропал в горном массиве Мамзышха в Абхазии 12 апреля.

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