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В горах Абхазии спасатели нашли тело российского туриста

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Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, обнаружено в субботу днем в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 м над уровнем моря», — заявили представители МЧС.

Отмечается, что абхазские спасатели вели поиски Сазонова в течение пяти суток

Спасатели предполагают, что причиной смерти туриста могло стать переохлаждение. Накануне в указанной местности выпало большое количество снега, что также осложнило работу поисковых групп.

Отмечается, что сотрудникам службы спасения активно помогали местные жители.

О том, что житель Новгорода Андрей Сазонов пропал в горном массиве Мамзышха в Абхазии, сообщалось 12 апреля. На тот момент поиски шли уже вторые сутки.

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