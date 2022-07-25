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В страховые по каско чаще обращаются владельцы внедорожников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Владельцы внедорожников и кроссоверов чаще других обращаются в страховые компании по каско. Об этом 25 июля «Известиям» сообщила российская компания «Страховой дом ВСК».

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По данным экспертов, владельцы внедорожников и кроссоверов Toyota является лидерами по числу страховых случаев по каско за шесть месяцев 2022 года.

Не менее 12% происшествий в компании с начала 2022 года пришлось на автомобили японского бренда.

Среди автомобилей марки Toyota лидерами по числу страховых случаев по каско значатся Camry (33%), RAV4 (29%) и Land Cruiser (28%).

В тройку лидеров по обращениям входят Kia (10%) и Hyundai (9%). Kia Sportage —19% страховых случаев. Kia Sorento — 11%. Hyundai Creta — 38%. Чуть меньше обращений зафиксировано по Hyundai Solaris (20%) и Hyundai Santa Fe (15%).

Замыкают рейтинг кроссоверы Renault, Volkswagen (оба по 7%) и Mercedes-Benz (5%).

На долю Renault пришлось 28% обращений от владельцев Duster.

Эксперты отметили, что 46% происшествий случилось с владельцами кроссовера Volkswagen Tiguan.

Среди водителей Mercedes-Benz чаще всего в страховую компанию за компенсацией по каско обращались владельцы внедорожников GLC (14%), GLE (15%) и GL (4%).

Несмотря на общее снижение количества обращений по каско в январе–июне 2022 года был зафиксирован рост на 33% страховых случаев с автомобилями китайских брендов.

22 июля некоторые российские страховые компании объявили о том, что начали предлагать автовладельцам полисы ОСАГО в кредит. По информации издания «Коммерсант» компания «Согласие» предлагает полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa». «Совкомбанк страхование» в ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку.

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