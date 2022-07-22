Страховщики начали предлагать полисы ОСАГО в кредит

Российские страховые компании начали предлагать автовладельцам полисы ОСАГО в кредит. Об этом 22 июля сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации издания, компания «Согласие» предлагает полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa».

Страховщик получает единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», которой клиент и возвращает средства.

Другая страховая организация, «Совкомбанк страхование», сообщила, что ближайшее время планируют запустить продажу полисов в рассрочку, рассказало издание.

В Центробанке отметили, что действующее законодательство не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку, но страховая премия может быть уплачена за счет кредита, полученного страхователем у банка-партнера страховщика.

Эксперты страхового рынка считают, что такая практика связана с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу.

Вместе с тем они отметили, что возможность оформлять ОСАГО в кредит может спровоцировать рост дебиторской задолженности, в результате чего страховщикам не будет хватать резервов на выплаты.

В июне 2022 года в России оформили 3,47 млн полисов ОСАГО. Этот показатель превзошел итоги мая на 10%.