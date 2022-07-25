Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Экономика
Мосбиржа приостановит торги японской иеной с 8 августа
Культура
Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
В Японии выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Недвижимость
В России появятся «цифровые двойники» жилых домов
Мир
На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

Турецкая компания Southwind запланировала начать полеты из России со 2 августа

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая турецкая авиакомпания Southwind планирует начать полеты из российских городов в Анталью со 2 августа, следует из расписания на сайтах российских аэропортов в понедельник, 25 июля.

Жесткое приземление: эпоха дешевой авиации в мире заканчивается
Цены растут по всему миру, и дрогнули даже европейские лоукостеры вроде Ryanair

«В Анталью со 2 августа запускает рейсы авиакомпания Southwind. Регулярность полетов составит 6 раз в неделю на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров», — говорится в сообщении аэропорта Уфы.

В сезонном расписании аэропорта Самары также с указанной даты появился рейс 2S-1836 Southwind в Анталью с частотой три раза в неделю. Рейсы Southwind из Екатеринбурга запланированы со 2 августа, из Казани и из Красноярска — с 4 августа. В расписании Санкт-Петербургского аэропорта Пулково стоят рейсы этого перевозчика с 14 августа.

Билетов на эти рейсы в продаже нет, так как они будут выполняться в интересах туроператора Pegas Touristik (чартерные).

15 апреля стало известно, что в Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Отмечается, что перевозчик получил название Southwind, он будет базироваться в Анталье.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Pegas Touristik принадлежит зарегистрированной в Великобритании Pegas Touristik UK Limited, которой руководит Рамазан Акпынар. Генеральным директором ООО «Пегас Туристик» числится Каринэ Букрей: по словам источников «Коммерсанта», она является супругой Акпынара. Ей принадлежит NordWind (4,9% напрямую и 95% через ООО «Пегас»). Авиакомпания Pegas Fly на 100% принадлежит Ванде Букрей, как и «Пегас Инкаминг», использующая товарный знак «Пегас Туристик».

Сезонное расписание аэропортов — это временное расписание, куда попадают данные о запрошенных перевозчиком слотах для выполнения взлетов и посадок в порту в определенные промежутки времени, пояснил источник «Известий» в одной из авиакомпаний. То есть запуск новых рейсов не обязательно состоится в указанные даты, уточнил он. Для старта полетов новой авиакомпании еще предстоит получить допуски от Росавиации.

Сейчас в парке Southwind числится три самолета, согласно данным портала planespotter. Это два Airbus A330 из парка Nordwind Airlines и один A321 (ранее летал в интересах Etihad Airways). По данным турецких СМИ, Southwind создавалась специально для перевозки россиян на турецкие курорты в условиях западных санкций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022