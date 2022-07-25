Турецкая компания Southwind запланировала начать полеты из России со 2 августа

Новая турецкая авиакомпания Southwind планирует начать полеты из российских городов в Анталью со 2 августа, следует из расписания на сайтах российских аэропортов в понедельник, 25 июля.

«В Анталью со 2 августа запускает рейсы авиакомпания Southwind. Регулярность полетов составит 6 раз в неделю на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров», — говорится в сообщении аэропорта Уфы.

В сезонном расписании аэропорта Самары также с указанной даты появился рейс 2S-1836 Southwind в Анталью с частотой три раза в неделю. Рейсы Southwind из Екатеринбурга запланированы со 2 августа, из Казани и из Красноярска — с 4 августа. В расписании Санкт-Петербургского аэропорта Пулково стоят рейсы этого перевозчика с 14 августа.

Билетов на эти рейсы в продаже нет, так как они будут выполняться в интересах туроператора Pegas Touristik (чартерные).

15 апреля стало известно, что в Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Отмечается, что перевозчик получил название Southwind, он будет базироваться в Анталье.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Pegas Touristik принадлежит зарегистрированной в Великобритании Pegas Touristik UK Limited, которой руководит Рамазан Акпынар. Генеральным директором ООО «Пегас Туристик» числится Каринэ Букрей: по словам источников «Коммерсанта», она является супругой Акпынара. Ей принадлежит NordWind (4,9% напрямую и 95% через ООО «Пегас»). Авиакомпания Pegas Fly на 100% принадлежит Ванде Букрей, как и «Пегас Инкаминг», использующая товарный знак «Пегас Туристик».

Сезонное расписание аэропортов — это временное расписание, куда попадают данные о запрошенных перевозчиком слотах для выполнения взлетов и посадок в порту в определенные промежутки времени, пояснил источник «Известий» в одной из авиакомпаний. То есть запуск новых рейсов не обязательно состоится в указанные даты, уточнил он. Для старта полетов новой авиакомпании еще предстоит получить допуски от Росавиации.

Сейчас в парке Southwind числится три самолета, согласно данным портала planespotter. Это два Airbus A330 из парка Nordwind Airlines и один A321 (ранее летал в интересах Etihad Airways). По данным турецких СМИ, Southwind создавалась специально для перевозки россиян на турецкие курорты в условиях западных санкций.