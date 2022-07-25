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В России появятся «цифровые двойники» жилых домов
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В России появятся «цифровые двойники» жилых домов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Единый Институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» разрабатывает предварительный национальный стандарт (ПНСТ), содержащий требования к информационным моделям жилых зданий. Об этом 25 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса.

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Работу госкомпании по этому направлению поддержали участники второго заседания технического комитета «Информационное моделирование» (ТК 505), ранее созданного на базе Института развития.

В ходе заседания Центр компетенций ТИМ в гражданском строительстве «ДОМ.РФ» представил первые сценарии применения технологии по созданию «цифровых двойников» в гражданском строительстве. При их разработке учли лучшие российские и международные практики, мнения экспертов.

«Внедрение технологий информационного моделирования позволит не только повысить прозрачность реализации проектов, но и снизить транзакционные издержки на всех этапах жизненного цикла, а также митигировать риски при реализации линейки кредитных продуктов. В целях внедрения ТИМ Минстроем России организовано взаимодействие со всеми ключевыми участниками, экспертным сообществом для проработки наиболее важных вопросов в данном направлении», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Участники заседания рассмотрели вопросы по текущему состоянию нормативно-правовой базы внедрения технологий информационного моделирования, темы по разработке новых проектов стандартов и заявки организации по вступлению в ТК 505.

Как заявил управляющий директор ДОМ.РФ по цифровой трансформации Николай Козак, ДОМ.РФ при поддержке Минстроя активно работает над внедрением ТИМ в сфере строительства. Готовятся не только кадры, но и создаются прикладные решения.

По словам директора Единой информационной системы жилищного строительства Александра Лукьянова, представленные ДОМ.РФ наработки и предложения по нацстандарту будут гармонизированы с уже действующими требованиями в сфере ТИМ.

«Сейчас мы разрабатываем необходимую документацию по предварительному национальному стандарту. Его создание — один из инструментов обеспечения полномасштабного перехода строительной отрасли на использование ТИМ», — разъяснил он.

По его мнению, плюсами этой технологии являются предотвращение ошибок в документации и как следствие безопасная эксплуатация зданий, экономия средств бюджетов и бизнеса, а также ускорение строительных процессов.

В июне стало известно, что Минстрой совместно с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ прорабатывает дополнительные механизмы поручительства по достройке многоквартирных домов. Мера нужна для того, чтобы позволить застройщикам поэтапно раскрывать эскроу-счета.

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