Минстрой с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ разрабатывают допгарантии для достройки домов

Минстрой совместно с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ прорабатывает дополнительные механизмы поручительства по достройке многоквартирных домов.

Об этом заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин.

В частности, мера нужна для того, чтобы позволить застройщикам поэтапно раскрывать эскроу-счета.

«Мы вместе со строительным сообществом не видим рисков в поэтапном раскрытии эскроу-счетов, тем более что мы сейчас вместе с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ прорабатываем дополнительные механизмы поручительства на дострой таких объектов», — сказал Стасишин.

Полная версия интервью выйдет в течение часа на сайте «Известий».