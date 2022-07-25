В ущелье Кабардино-Балкарии нашли тело призера РФ по вольной борьбе

Найденным 25 июля разбившимся в горах Кабардино-Балкарии туристом оказался 20-летний борец по вольной борьбе из команды Санкт-Петербурга Ахмед Жилетежев. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Известиям» подробности произошедшего.

Так, Жилетежев приехал в республику вместе с другими спортсменами на учебно-тренировочные сборы. Они решили самостоятельно совершить восхождение на гору Бука-Баши на высоту 2,5 тыс. м, откуда и сорвался борец. Поход не был зарегистрирован в МЧС.

Тело молодого человека доставили в поселок Эльбрус, где передали следственно-оперативной группе. Утром спасатели продолжили спасение двух членов группы.

Сообщение о том, что на горе Бука-Баши участник туристической группы упал в ущелье, поступило спасателям в воскресенье, 24 июля, в 20:07.

На поисковые работы выдвинулись спасатели МЧС России. Уже 25 июля в 01:00 спасатели обнаружили тело путешественника.

Ранее, 16 апреля, сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 м над уровнем моря. Спасатели предполагают, что причиной смерти туриста могло стать переохлаждение.

О том, что житель Новгорода Андрей Сазонов пропал в горном массиве Мамзышха в Абхазии, сообщалось 12 апреля. На тот момент поиски шли уже вторые сутки.