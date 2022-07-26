Пошаговая инструкция

Понижение ключевой ставки советом директоров Банка России 22 июля не стало сюрпризом для рынка, но оно было сделано с более широким шагом, чем закладывал консенсус. Столь значительное смягчение монетарных условий регулятор объясняет ослаблением инфляционных рисков и снижением соответствующих ожиданий населения.

В июне, по данным Росстата, темпы роста цен уменьшились с майских 17,1% год к году до 15,9%, в помесячном исчислении даже была зафиксирована дефляция в размере 0,35%. В результате Банк России понизил прогноз ИПЦ на 2022 год с предыдущих 14–17% до 12–15%. Нижняя граница нового диапазона даже меньше темпов роста цен в 2015 году (13%).

Для ослабления инфляции действительно есть достаточно существенные предпосылки. Во-первых, темпы роста цен замедляются на фоне спада потребительского ажиотажа и снижения спроса на некоторые группы товаров. Во-вторых, инфляционные ожидания населения также уменьшаются. По данным опроса, проведенного в июле агентством инФОМ и ЦБ РФ, к концу 2022 года россияне ожидают замедления роста цен до 10,8%, тогда как месяцем ранее предполагалось, что данный показатель составит 12,4%.

Приняв во внимание все указанные факторы, ЦБ РФ принял решение об очередном резком смягчении монетарных условий. Ранее на такую же величину (150 базисных пунктов, или 1,5 процентного пункта) регулятор скорректировал ключевую ставку на внеплановом заседании в июне. В настоящий момент она на 0,5 п.п. меньше уровня начала 2022 года.

На финансовых рынках распространено мнение, что серия резких понижений ключевой ставки Банком России — часть согласованной стратегии правительства и регулятора, направленной на ослабление рубля. Напомним, что в июне, когда нацвалюта укреплялась резкими темпами, Минфин и Минэк выражали беспокойство по этому поводу, заявляя, что для экономики слишком дорогой рубль невыгоден.

В начале марта 2022 года российская нацвалюта обрушилась на фоне усиления геополитической напряженности и блокировки почти половины ЗВР Банка России. В моменте пара USD/RUB даже торговалась выше 100. Тогда бюджетное правило было отменено, что наряду с ограничениями на операции с иностранной валютой для физических и юридических лиц способствовало резкому укреплению рубля в течение нескольких месяцев подряд.

Теперь главный вопрос: сильная нацвалюта — это хорошо или плохо?

С одной стороны, это плюс с точки зрения снижения инфляционных ожиданий населения. С другой — крупнейшие российские экспортеры, многие из которых подпали под санкции, в июне уже предупредили правительство о сложной ситуации в ряде отраслей. Эти трудности могут транслироваться в слабые финансовые результаты крупнейших предприятий и негативно повлияют на ВВП.

Наибольшие трудности из-за введенных ограничений сегодня испытывают производители стали, угля, золота, цветных металлов. Резкое укрепление рубля делает их продукцию слишком дорогостоящей по сравнению с поставками зарубежных конкурентов и снижает на спрос на нее, что, в свою очередь, может привести даже к более глубокому спаду ВВП в текущем году, чем прогнозировалось.

Таким образом, сегодня ослабление рубля стало вопросом государственной важности. Банк России в сотрудничестве с правительством активно борется с этой проблемой, применяя (в числе прочего) традиционные инструменты, включая резкое смягчение монетарных условий. В теории, чем ниже ключевая ставка в стране, тем слабее нацвалюта.

Однако корректировать ставку до нуля либо отрицательных значений Банк России тоже не может, поскольку это влечет за собой корректировку ставок по кредитам и депозитам. Конечно, удешевление займов позволит поддержать реальный сектор экономики доступным финансированием, привлеченным в банках или на рынке облигаций.

Однако параллельно этот шаг повысит уровень закредитованности населения и бизнеса, что в условиях экономической и геополитической нестабильности может привести к сложностям с обслуживанием долга. Например, введение конкурсного управления в достаточно крупном российском (хотя зарегистрированном в Великобритании) золотодобытчике Petropavlovsk является одним из первых тревожных сигналов для правительства, даже несмотря на то что невозможность погасить долг была связана не с фактической несостоятельностью заемщика, а с санкциями против российских банков.

Кроме того, слишком низкие ставки по депозитам могут нивелировать все усилия регулятора по сдерживанию инфляции. С чем это связано? В период жестких монетарных условий сложилась сберегательная модель поведения населения, но сейчас она будет постепенно вытесняться более привычной потребительской. То есть люди станут больше тратить, количество денег в обращении увеличится, а инфляционные ожидания опять начнут расти.

Как следствие, считаю, что как минимум до декабря 2022-го ЦБ РФ прекратит цикл снижения ключевой ставки. В самом крайнем случае в конце года она может быть скорректирована еще один раз, но не более чем на 0,5 п.п. Ожидаю, что к концу года ключевая ставка составит 7,5–8%.

Автор — ведущий аналитик «Фридом Финанс»

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