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ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) предотвратили в Днепровском лимане Херсонской области попытку высадки с десантных катеров украинских диверсантов. В Министерстве обороны РФ 25 июля отметили, что два транспортных средства ликвидированы.

ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов. Онлайн спецоперации 25 июля
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«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 была уничтожена в районе населенного пункта Богдановцы под Хмельницком.

Всего с первого дня проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса были ликвидированы 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот же день ФСБ РФ обнародовало переписку о планах украинской военной разведки угнать суда ВКС России. Известно, что операция курировалась спецслужбами стран НАТО. Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Они склоняли их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые украинской армией аэродромы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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