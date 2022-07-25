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На часть Lada Largus ставят ABS китайской компании Trinova

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» сообщило 25 июля, что на часть универсалов Lada Largus ставят систему ABS китайской компании Trinova.

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«АвтоВАЗ» с 22 июля 2022 года начал производить на автосборочном производстве пассажирские универсалы и грузовые фургоны модели Lada Largus. Комплектующие для сборки не только из старых запасов, но и из свежих поставок.

В частности, по информации сообщества, на часть автомобилей устанавливают систему ABS от китайской компании Trinova.

Машины укомплектованы безальтернативным двигателем ВАЗ-11182 — агрегатом мощностью 90 л. с.

20 июля автозавод сообщил, что планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук. Первоначально на предприятии уточнили, что выпуск универсала состоится благодаря накопленным узлам и агрегатам, собранным во время простоя конвейере.

За январь-июнь 2022 года «АвтоВАЗ» сумел реализовать в России 74 714 тыс. автомобилей. Такой показатель в 2,7 раза меньше, чем в 2021 году.

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