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В РФ предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили

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Фото: Unsplash/Jenny Ueberberg
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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил телеканал RT со ссылкой на копию письма к главе Минфина Антону Силуанову.

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В документе политолог отметил, что в качестве наследников транспортных средств могут выступать несовершеннолетние граждане.

Согласно действующему законодательству, до 16 лет в собственность вступает законный представитель наследника. Сначала он должен зарегистрировать автомобиль на себя, а после — перерегистрировать на ребенка.

При этом, добавил Орлов, налоговое законодательство предусматривает уплату транспортного налога лицом, на которое зарегистрирован автомобиль. Для несовершеннолетних или их законных представителей (родителей, усыновителей либо опекунов) федеральные льготы в данном случае не предусмотрены.

В то же время законодательство запрещает собственнику до 18 лет управлять транспортным средством, а опекун ребенка может не иметь водительского удостоверения и обеспечивать лишь сохранность автомобиля до совершеннолетия иждивенца, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника», — говорится в тексте обращения.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль.

Предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога покупателей российских машин депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам Милонова, на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний по созданию комплектующих и зарубежных автомобильных марок в стране упал спрос на покупку новых машин.

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