Транспортный налог предложили «заморозить»

Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова (сейчас он также занимает позицию вице-премьера) депутату Виталию Милонову от 13 июля.

«Известия» ознакомились с документом. В письме чиновник подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там «Известиям» сказали, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин пояснил, что для расчета транспортного налога используют несколько переменных: тип авто, регион владельца и количество месяцев владения транспортным средством в расчетном году, плюс мощность двигателя в лошадиных силах (л. с.) и налоговая ставка для этой машины.

Например, объем двигателя Lada Granta составляет 1,6 л, а мощность двигателя — 106 л. с., ставка для каждой — 25 рублей. Получается, что в 2022 году владельцу этого авто придется заплатить 2,6 тыс. рублей. Но если мощность ТС составляет 500 л. с., то ставка налога за 1 л.с. подскочит до 150 рублей, а общий размер налога — до 75 тыс.

«Соответственно, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», — уверен Ерохин.

Он уточнил, что на отечественном рынке представлены легковые автомобили, мощность которых не превышает 150 л.с. Для них размер транспортного налога даже для Москвы может быть не таким значительным и не превысить 10 тыс. в год, добавил эксперт.

В такой ситуации освобождение от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения российских автомобилей, а не реальной поддержкой, уверен он.

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