Спасатели нашли тело упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии петербуржца

Турист из Санкт-Петербурга упал в ущелье на высоте 2,5 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели в понедельник, 25 июля, обнаружили его тело, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о том, что на горе Бука-Баши участник туристической группы упал в ущелье, поступило спасателям в воскресенье, 24 июля, в 20:07. Отмечалось что группа состояла из девяти человек, свой маршрут в МЧС России туристы не регистрировали.

На поисковые работы выдвинулись спасатели МЧС России. Уже 25 июля в 01:00 спасатели обнаружили тело путешественника.

«Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов», — говорится в материале ведомства.

Как уточнили спасатели, остальным участникам группы в количестве двух человек также требуется помощь для осуществления спуска с горы.

На данный момент поисково-спасательные работы на горе Бука-Баши приостановлены. Возобновить их планируется с наступлением светлого времени суток.

Ранее, 16 апреля, сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 м над уровнем моря. Спасатели предполагают, что причиной смерти туриста могло стать переохлаждение.

О том, что житель Новгорода Андрей Сазонов пропал в горном массиве Мамзышха в Абхазии, сообщалось 12 апреля. На тот момент поиски шли уже вторые сутки.