Реклама
Прямой эфир
Спорт
Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
Мир
Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека
Мир
FT узнал о сокращении инвестиций Китая в Россию с начала года
Мир
Eutelsat и OneWeb могут объявить о слиянии для конкуренции со Starlink
Мир
Папа римский прибыл в Канаду для покаяния перед коренными народами
Мир
Кандидат в премьеры Британии пообещал ограничить влияние КНР в стране
Мир
В Греции указали на распространение националистических идей в Турции
Мир
Глава МИД Германии посетит Чехию и Словакию 26 июля
Спорт
Тренер «Барселоны» захотел вернуть в клуб Месси
Спорт
Болельщики ФК «Атлетико» создали хештег против присоединения Роналду
Общество
Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы

Спасатели нашли тело упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии петербуржца

0
Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турист из Санкт-Петербурга упал в ущелье на высоте 2,5 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели в понедельник, 25 июля, обнаружили его тело, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Бизнес идет в гору: неподготовленные туристы продолжают гибнуть на Эвересте
Величайшая вершина мира стала источником дохода

Сообщение о том, что на горе Бука-Баши участник туристической группы упал в ущелье, поступило спасателям в воскресенье, 24 июля, в 20:07. Отмечалось что группа состояла из девяти человек, свой маршрут в МЧС России туристы не регистрировали.

На поисковые работы выдвинулись спасатели МЧС России. Уже 25 июля в 01:00 спасатели обнаружили тело путешественника.

«Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов», — говорится в материале ведомства.

Как уточнили спасатели, остальным участникам группы в количестве двух человек также требуется помощь для осуществления спуска с горы.

На данный момент поисково-спасательные работы на горе Бука-Баши приостановлены. Возобновить их планируется с наступлением светлого времени суток.

Ранее, 16 апреля, сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 м над уровнем моря. Спасатели предполагают, что причиной смерти туриста могло стать переохлаждение.

О том, что житель Новгорода Андрей Сазонов пропал в горном массиве Мамзышха в Абхазии, сообщалось 12 апреля. На тот момент поиски шли уже вторые сутки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022