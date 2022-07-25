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Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
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Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций

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Фото: TASS/WU HONG
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Сборная Франции по волейболу 24 июля обыграла команду из США со счетом 3:2 и стала победителем Лиги наций.

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Финальная встреча прошла в Болонье.

Как передает газета «Спорт-Экспресс», ранее в воскресенье в матче за третье место сборная Польши обыграла команду Италии со счетом 3:0.

Сборная Франции впервые стала победителем Лиги наций. Ранее французские волейболисты по одному разу выигрывали серебряные и бронзовые медали турнира.

До этого победу в Лиге наций по волейболу одерживали сборная России (дважды) и сборная Бразилии.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.

В тот же день FIVB отстранила все российские сборные и клуб от международных соревнований по волейболу.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани.

14 апреля пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ) заявила, что на мужском чемпионате мира по волейболу 2022 года вместо не допущенной до соревнований сборной России выступят спортсмены из Украины.

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