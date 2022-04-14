Сборная Украины заменит команду России на ЧМ по волейболу 2022 года
На мужском чемпионате мира по волейболу 2022 года вместо не допущенной до соревнований сборной России выступят спортсмены из Украины. Об этом сообщила в четверг, 14 апреля, пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ).
Как отметила газета «Спорт-Экспресс», сборная Украины заменит российскую команду в группе А.
«14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB (Международной федерации волейбола), в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира — 2022 вместо России», — следует из заявления.
Таким образом украинцы сыграют со сборными Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.
Сборная Украины занимает 23-е место в мировом рейтинге и 13-е среди неквалифицировавшихся на мировое первенство команд. Украинцы выступали на чемпионате мира один раз и заняли десятое место.
Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани.
1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.
В тот же день FIVB отстранила все российские сборные и клуб от международных соревнований.
На фоне проведения спецоперации российские спортсмены столкнулись с санкциями. Так, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборную РФ по хоккею от участия в международных матчах. Из-за этого Россия не будет проводить молодежный чемпионат мира в 2023 году.
В этот же день ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях. Также Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
Обострение в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики фиксируют с 17 февраля. Республики объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации мирного населения в РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
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