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Сборная Украины заменит команду России на ЧМ по волейболу 2022 года

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На мужском чемпионате мира по волейболу 2022 года вместо не допущенной до соревнований сборной России выступят спортсмены из Украины. Об этом сообщила в четверг, 14 апреля, пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ).

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Как отметила газета «Спорт-Экспресс», сборная Украины заменит российскую команду в группе А.

«14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB (Международной федерации волейбола), в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира — 2022 вместо России», — следует из заявления.

Таким образом украинцы сыграют со сборными Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.

Сборная Украины занимает 23-е место в мировом рейтинге и 13-е среди неквалифицировавшихся на мировое первенство команд. Украинцы выступали на чемпионате мира один раз и заняли десятое место.

Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.

В тот же день FIVB отстранила все российские сборные и клуб от международных соревнований.

На фоне проведения спецоперации российские спортсмены столкнулись с санкциями. Так, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборную РФ по хоккею от участия в международных матчах. Из-за этого Россия не будет проводить молодежный чемпионат мира в 2023 году.

В этот же день ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях. Также Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Обострение в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики фиксируют с 17 февраля. Республики объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации мирного населения в РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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