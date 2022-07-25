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Захарова сочла революционной критику Гора и Трампа в адрес США

Захарова сочла революционными слова Трампа только о двух гендерах и критику Гора в адрес США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров.

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Захарова заявила, что в США стали «о чем-то догадываться».

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала представитель российского МИДа.

Ранее в воскресенье, 24 июля, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Он раскритиковал нынешнюю гендерную политику США.

В свою очередь, бывший вице-президент США от Демократической партии Альберт Гор 23 июля дал интервью телеканалу NBC News. В нем он заявил, что американская демократия разрушена.

По словам Гора, из-за разрушения демократии властям США не удается прийти к какому-либо соглашению в конгрессе по вопросам изменения климата также, как и не проходят законы по запрету штурмовых винтовок.

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