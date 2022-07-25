Туроператоры стали предлагать путешественникам оформить банковские карты в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении.

Например, Pegas Touristik предлагает туристам оформить карту в одном из двух банков Турции — VakifBank и Deniz Bank. За свои услуги компания берет комиссию — порядка $200.

Кроме того, как утверждает сотрудник туроператора, за открытие счета VakifBank взимает $115, а вот DenizBank комиссию не берет, но на балансе должно быть не менее $100 и в течение четырех месяцев необходимо совершить минимум одну трансакцию, иначе сумма будет аннулирована.

«Интурист» предлагает оформить банковские карты в Армении и Узбекистане. При онлайн-бронировании тура в корзину можно добавить услугу оформления банковских карт международных платежных систем, сказала директор по связям с общественностью туркомпании Дарья Домостроева.

Оператор берет комиссию за услугу от $30 до $260.

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Открыть пин-код: россиянам начали предлагать туры за банковскими картами