Госдума рассмотрит закон об отсрочке от армии для предпринимателей

Госдума осенью может принять законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документом предлагается предоставить право отсрочки от призыва на военную службу главам крестьянских (фермерских) хозяйств и предпринимателям.

При этом первые должны быть единственным участниками обществ с ограниченной ответственностью, а вторые иметь среднесписочную численность работников не менее пяти на дату призыва и за год до него.

«Законопроект стоит в плане рассмотрения в осеннюю сессию в октябре. Сейчас он направлен на получение отзывов», — сообщили «Известиям» источники в аппарате Госдумы.

Как поясняют авторы документа, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, законопроект направлен на реализацию поручений президента и правительства о максимальной свободе и поддержке бизнеса в условиях санкций.

«Предоставление отсрочки от армии для владельцев субъектов МСП будет способствовать привлечению в сферу предпринимательства большего количества молодых людей. Аналогичные меры уже приняты для IT-специалистов, работающих в российских компаниях», — уточняют они в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».

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Служебная поверка: законопроект об отсрочке от армии для бизнесменов рассмотрят в октябре