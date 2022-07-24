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Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls

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Фото: Global Look Press/RW via www.imago-images.de
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Британская певица и модельер Виктория Бекхэм, находясь на семейном отдыхе во Франции, удивила посетителей одного из клубов Сан-Тропе. Как пишет 24 июля Daily Mail, экс-участница коллектива Spice Girls в какой-то момент присоединилась к танцующим и спела в караоке хит из альбома коллектива Spiceworld под названием Stop.

Во время исполнения ее снимал на видео муж, экс-футболист Дэвид Бекхэм, который и выложил затем получившийся ролик в соцсеть.

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«Ночь караоке с единственной и неповторимой Пош Спайс («шикарной перчинкой»), — подписал он видео, вспомнив прозвище Виктории в то время, когда она входила в состав Spice Girls.

При этом миссис Бекхэм повторила оригинальные движения танца, с которыми она исполняла эту песню когда-то на сцене, а на «подтанцовках» у нее выступили члены ее семьи.

Участницы женского музыкального коллектива много лет уговаривали Викторию Бекхэм воссоединиться с группой Spice Girls для гастрольного тура, чтобы порадовать поклонников, однако она не соглашается возвращаться на сцену. В 2019 году модельер сослалась на личные обстоятельства и так и не составила компанию остальным «перчинкам», которые отправились в тур по Великобритании и Ирландии.

В июне 2020 года сообщалось, что несмотря на то, что Бекхэм отказалась выступать в туре поп-группы, это не помешало ей заработать около £1 млн на воссоединении коллектива. Дизайнер получила пятую часть от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы. Модельный же бизнес уже несколько лет не приносит певице дохода. Убытки ее компании за 2019 год составили £12 млн.

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