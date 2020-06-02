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Отказавшаяся от тура со Spice Girls Виктория Бекхэм получила гонорар

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Певица и дизайнер Виктория Бекхэм отказалась выступать в туре британской поп-группы Spice Girls, что не помешало ей заработать около £1 млн на воссоединении коллектива. Об этом в понедельник, 1 июня сообщила газета The Sun.

Бекхэм получила пятую часть от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы.

Модельный же бизнес уже несколько лет не приносит певице доход. Убытки ее дизайнерской компании за 2019 год составил £12 млн.

В прошлом году участницы Spice Girls отправились на гастроли, в ходе которых дали 13 концертов. Во время тура они заработали £4,5 млн.

5 ноября 2019 года поп-группа объявила о воссоединении и возобновлении выступлений. Виктория Бекхэм отказалась от совместной работы с бывшими коллегами.

24 мая 2019 в Дублине состоялось первое выступление артисток в рамках большого тура.

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