Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции введены ограничения на потребление воды из-за угрозы засухи
Мир
В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска в НАТО
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Орбана обвинили в предательстве ЕС из-за контактов с Москвой
Происшествия
Дерево упало на мужчину на северо-востоке Москвы
Армия
ВС РФ нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Общество
В Сочи за минувшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков

В США назвали подлодку «Белгород» угрозой начала новой холодной войны

CNN: российская подлодка «Белгород» — это угроза начала новой холодной войны
0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США увидели угрозу и возможную причину начала холодной войны с Россией в российской подводной лодке «Белгород». Как отметил 24 июля обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон, российская подлодка может использоваться для наблюдения и нанесения ядерного удара.

«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
Новейшая АПЛ «Белгород» станет первым штатным носителем нового стратегического оружия сдерживания

«В следующем десятилетии «Белгород» может спровоцировать возвращение к временам холодной войны под океаном, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и напряженно охотились друг за другом», — заявил журналист.

Известно, что на подлодке могут располагаться до восьми подводных беспилотников «Посейдон», которые оборудованы средствами для ведения разведки. Как опасается Лендон, российские военные таким образом смогут преследовать субмарины военно-морских сил США.

8 июля предприятие «Севмаш» передало российскому Военно-морскому флоту «Белгород» — первую подлодку — носителя суперторпед «Посейдон». Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных мероприятий. Кроме того, подводная лодка может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

23 июня лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц заявил, что США вступили в новую холодную войну с Китаем и Россией, но вряд ли смогут в ней победить. По его мнению, США стоит понимать, что в нашу эпоху «холодные войны в конечном итоге выигрываются с помощью мягкой силы притяжения и убеждения».

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что подлодка официально была заложена после распада СССР, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Однако уже в 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

Строительство подводной лодки возобновилось 20 декабря 2012 года, но уже по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022