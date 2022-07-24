В США назвали подлодку «Белгород» угрозой начала новой холодной войны

В США увидели угрозу и возможную причину начала холодной войны с Россией в российской подводной лодке «Белгород». Как отметил 24 июля обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон, российская подлодка может использоваться для наблюдения и нанесения ядерного удара.

«В следующем десятилетии «Белгород» может спровоцировать возвращение к временам холодной войны под океаном, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и напряженно охотились друг за другом», — заявил журналист.

Известно, что на подлодке могут располагаться до восьми подводных беспилотников «Посейдон», которые оборудованы средствами для ведения разведки. Как опасается Лендон, российские военные таким образом смогут преследовать субмарины военно-морских сил США.

8 июля предприятие «Севмаш» передало российскому Военно-морскому флоту «Белгород» — первую подлодку — носителя суперторпед «Посейдон». Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных мероприятий. Кроме того, подводная лодка может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

23 июня лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц заявил, что США вступили в новую холодную войну с Китаем и Россией, но вряд ли смогут в ней победить. По его мнению, США стоит понимать, что в нашу эпоху «холодные войны в конечном итоге выигрываются с помощью мягкой силы притяжения и убеждения».

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что подлодка официально была заложена после распада СССР, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Однако уже в 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

Строительство подводной лодки возобновилось 20 декабря 2012 года, но уже по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.