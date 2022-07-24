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В России запустили бесплатный тест-драйв квартир

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
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Жители регионов могут бесплатно пожить в новостройках: в России запустили пилотный проект тест-драйва квартир. Спрос на такую услугу оказался выше ожиданий, рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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В частности, услуга появилась в Тюмени, в планах застройщиков совместно с риелторами развивать тест-драйв первичного жилья во всех крупных городах России, особенно с большой долей иногородних покупателей. Интерес к проекту уже проявили дизайнеры и магазины мебели и декора, сообщил Зайцев.

«Услуга интересна и актуальна для рынка недвижимости сейчас. Даже покупая автомобиль, люди хотят его протестировать. А квартира — еще более дорогое приобретение, и естественно, что ее покупатели хотят изучить со всех сторон до совершения сделки», — сказал эксперт.

Квартира для тест-драйва — это полноценный шоурум с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, оснащенная для комфортного краткосрочного проживания, отметил он.

«В ней проводится регулярный клининг и есть все необходимое. На первом этапе, чтобы снизить риски злоупотреблений услугой, принято решение предоставлять квартиру для тест-драйва с 9 до 21 часа, в исключительных случаях — суточно», — рассказал Зайцев.

Как заявили «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet 12 июля, на первичном рынке Москвы снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков.

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