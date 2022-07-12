Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию

На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На первичном рынке Москвы опять появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Est-a-Tet.

Расчет на льготу: рынок недвижимости в России на распутье
Спрос за последние два месяца рухнул, но цены пока не собираются падать

По данным экспертов, доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков. Последний раз значимая доля предложения до 5 млн рублей (тоже около 1%) была отмечена в начале 2021-го.

Всего на первичном рынке Москвы во II квартале 2022 года в реализации было представлено 96 жилых комплексов (342 корпуса) комфорт-класса. Объем предложения составил 20,3 тыс. квартир или 970,3 тыс. кв. м. В структуре предложения квартир в новостройках Москвы по площади лотов комфорт-класс занимает первое место – на него приходится 45,5% (без учета апартаментов), рассказали в компании.

В продажу поступил существенный объем нового предложения, и суммарно продаваемая площадь в комфорт-классе за квартал выросла на 13,5%. В годовой динамике объем первичного предложения вырос на 55,5%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 286,9 тыс. рублей за «квадрат».

Что касается спроса, то отмечается рост в бюджете до 13 млн рублей – сразу на 8% за квартал, до 74%. А самыми популярными стали квартиры в бюджете от 9 до 11 млн рублей, в этом диапазоне совершено 22% сделок в сегменте комфорт-класса. Интересно и закономерно, что квартиры в бюджете покупки от 13 млн руб. и более привлекали покупателей меньше, доля в этом бюджете снизилась за квартал с 34% до 26%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022