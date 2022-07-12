На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей

На первичном рынке Москвы опять появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Est-a-Tet.

По данным экспертов, доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков. Последний раз значимая доля предложения до 5 млн рублей (тоже около 1%) была отмечена в начале 2021-го.

Всего на первичном рынке Москвы во II квартале 2022 года в реализации было представлено 96 жилых комплексов (342 корпуса) комфорт-класса. Объем предложения составил 20,3 тыс. квартир или 970,3 тыс. кв. м. В структуре предложения квартир в новостройках Москвы по площади лотов комфорт-класс занимает первое место – на него приходится 45,5% (без учета апартаментов), рассказали в компании.

В продажу поступил существенный объем нового предложения, и суммарно продаваемая площадь в комфорт-классе за квартал выросла на 13,5%. В годовой динамике объем первичного предложения вырос на 55,5%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 286,9 тыс. рублей за «квадрат».

Что касается спроса, то отмечается рост в бюджете до 13 млн рублей – сразу на 8% за квартал, до 74%. А самыми популярными стали квартиры в бюджете от 9 до 11 млн рублей, в этом диапазоне совершено 22% сделок в сегменте комфорт-класса. Интересно и закономерно, что квартиры в бюджете покупки от 13 млн руб. и более привлекали покупателей меньше, доля в этом бюджете снизилась за квартал с 34% до 26%.