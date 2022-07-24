В Приморье арестовали избившего пенсионерку ради денег подростка

Суд в Приморье арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в избиении пенсионерки ради денег. Об этом в субботу, 23 июля, сообщалось, на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространили видео, где юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги. На двух других роликах этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет.

«В Фокино по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в разбое подростка меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

На избивавшего 74-летнюю жительницу Приморья подростка возбудили дело по статье («Разбой»).

По версии следствия, с 14 на 15 июля 2022 года подозреваемый с целью разбойного нападения пришел в квартиру по улице Юбилейной в поселке городского типа Дунай ЗАТО Фокино. В квартире находилась 74-леняя женщина. Подросток напал на нее, стал наносить множество ударов твердым предметом в области головы, лица и тела.

Подозреваемый требовал передать ему банковскую карту его матери, которая отдала ее пожилой женщине, а также 1 тыс. рублей. Однако ни денег, ни карты у пенсионерки не оказалось.

Как отмечает следствие, в помещении квартиры также находился другой подросток, он записывал происходящее на камеру телефона.

Позднее стало известно, что местные жители устроили самосуд над подростками. Одного из участников нападения на женщину подвесили за ноги, избили и привезли в квартиру, где было совершено преступление. Там его заставили извиняться на камеру.

Второго участника, который снимал все на видео, также нашли. Его вывезли в море на лодке, после чего посадили на буй. Сами участники самосуда скрылись с места событий, бросив подростка на произвол судьбы.

В отношении одного из принимавших в этом участие мужчин также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре прошлого года в Томской области подростки привязали к стулу 75-летнего пенсионера и избили, в результате чего он скончался. Подозреваемых в совершении данного преступления задержали. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей села Вороново Кожевниковского района.