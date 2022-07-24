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Юрист напомнила о возможном штрафе при строительстве бани

Юрист Спиридонова напомнила о штрафе за нарушение санитарных норм при строительстве бани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, рассказала 24 июля член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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«Не все владельцы дач в курсе, что нормами СанПиН жестко регламентируется установка уличных уборных на их земельных участках: расстояние от туалета (септика) до законной границы соседнего участка или до ограждения со стороны улицы должно составлять не меньше 2 м, не менее 8 м — до колодца, садового или жилого дома и целых 12 м — до стен дома на соседнем участке», — рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм

Сам туалет должен быть оборудован так, чтобы отходы не попадали в почву, подчеркнула эксперт.

За нарушение этих положений дачнику грозит штраф от 2 до 3 тыс. рублей.

Также она заявила, что существует множество других ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить.

По словам эксперта, большинство из них связано с пожарной безопасностью. Так, мангал можно ставить на расстоянии не менее 5 м от сооружений. За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тыс. рублей, предупредила она.

Также по словам Спиридоновой, дачников могут ждать штрафы за свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке.

«За мусор, который будет на участке гражданина, ему грозит штраф 3 до 5 тыс. рублей», — рассказала член Ассоциации юристов.

Есть немало штрафов за самострой, добавила она. По закону, владелец такого строения обязан его снести и привести земельный участок в первоначальный вид. Если он этого не делает, ему грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей и уже судебное предписание снести постройку, предупредила юрист.

Ранее, 11 мая, заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов предупредил, что выращивание некоторых популярных среди российских дачников растений грозит уголовной статьей. Специалист предостерег от выращивания в больших количествах таких растений, как мимоза хостилис и голубой лотос, поскольку их листья и цветки содержат наркотические вещества.

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