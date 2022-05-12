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Садовод заявил об уголовном наказании за выращивание мимозы на даче

Садовод Шалыганов заявил об уголовном наказании за выращивание более 10 кустов мимозы на даче
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Выращивание некоторых популярных среди российских дачников растений грозит уголовной статьей. Об этом 11 мая предупредил заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов.

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Так, в беседе с изданием «Аргументы и факты» специалист предостерег от выращивания в больших количествах таких растений, как мимоза хостилис и голубой лотос, поскольку их листья и цветки содержат наркотические вещества.

«Голубой лотос и мимоза хостилис внесены в «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации» и в Список I», — пояснил Шалыганов.

Таким образом, согласно статье 231 УК РФ, выращивание более 10 кустов этих растений приравнивается к крупному размеру, а более 100 кустов — к особо крупному.

Эксперт также рассказал о растении вьюнок гавайская роза, выращивание которого допускается в любых количествах, поскольку наркотических веществ в его листьях и стеблях нет. Вместе с тем запрещенные вещества содержатся в семенах растений, поэтому специалист предостерег дачников от хранения их в больших количествах.

3 апреля юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Надежда Федорчук призвала садоводов быть внимательнее при выборе саженцев и семян для своих участков. По ее словам, безобидный на первый взгляд красивый куст вполне может оказаться экземпляром из запрещенного законодательством перечня.

По ее словам, из-за содержащихся в них наркотических средств и психотропных веществ хозяину такого сада может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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