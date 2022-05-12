Садовод заявил об уголовном наказании за выращивание мимозы на даче

Выращивание некоторых популярных среди российских дачников растений грозит уголовной статьей. Об этом 11 мая предупредил заместитель председателя Союза садоводов Юрий Шалыганов.

Так, в беседе с изданием «Аргументы и факты» специалист предостерег от выращивания в больших количествах таких растений, как мимоза хостилис и голубой лотос, поскольку их листья и цветки содержат наркотические вещества.

«Голубой лотос и мимоза хостилис внесены в «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации» и в Список I», — пояснил Шалыганов.

Таким образом, согласно статье 231 УК РФ, выращивание более 10 кустов этих растений приравнивается к крупному размеру, а более 100 кустов — к особо крупному.

Эксперт также рассказал о растении вьюнок гавайская роза, выращивание которого допускается в любых количествах, поскольку наркотических веществ в его листьях и стеблях нет. Вместе с тем запрещенные вещества содержатся в семенах растений, поэтому специалист предостерег дачников от хранения их в больших количествах.

3 апреля юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Надежда Федорчук призвала садоводов быть внимательнее при выборе саженцев и семян для своих участков. По ее словам, безобидный на первый взгляд красивый куст вполне может оказаться экземпляром из запрещенного законодательством перечня.

По ее словам, из-за содержащихся в них наркотических средств и психотропных веществ хозяину такого сада может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ либо ограничение свободы на срок до двух лет.