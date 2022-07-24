Власти Запорожья заявили об изъятии детей украинских беженцев на Западе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 23 июля заявил, что в западных странах у украинских беженцев изымают детей.

«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Как уточнил член совета администрации Запорожья, на случаи массового изъятия детей пожаловались жители Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.

Известно уже о 79 подобных инцидентах, больше всего из которых произошло в Германии.

Рогов отметил, что детей изымают за то, что они «не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка».

13 июля отправленный в отставку посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинские беженцы массово покидают Германию. Дипломат призвал власти страны задуматься о причинах нежелания украинцев оставаться в Германии.

27 июня политолог Александр Асафов заявил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе. По его мнению, общество раздражает потребительское отношение и нежелание интегрироваться.