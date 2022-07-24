В Bellator заявили о желании Федора Емельяненко провести бой с Бейдером

Американская спортивная организация Bellator рассмотрит желание российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко провести свой последний бой против чемпиона промоушена в тяжелом весе американца Райана Бейдера. Об этом рассказал 23 июля глава Bellator Скотт Кокер.

Глава Bellator рассказал о беседе с Емельяненко, в которой россиянин выразил желание завершить карьеру.

«Федор действительно хочет этого боя — у нас был такой разговор. Ему предстоит последний бой по контракту. Федору сложно отказать. Мы обязательно обсудим этот вариант. Контракты еще не подписаны, но мы точно обсудим возможность этого боя», — цитирует Кокера MMAJunkie.

Президент организации уточнил, что пока не говорил с Бейдером о возможности провести такой бой.

Емельяненко 45 лет. За карьеру в MMA он одержал 40 побед при шести поражениях.

14 июня Емельяненко назначили президентом Союза смешанных единоборств (ММА) России.

В 2021 году Емельяненко заявил, что может завершить карьеру после выступления на турнире Bellator в Москве. Емельяненко подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от его самочувствия. Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо, однако видит, что его физические показатели не такие, какими были раньше

В активе 39-летнего американца 30 побед и семь поражений.