Пушков назвал США «заповедником болезненных нравов»

Отделившись от остального мира, США превратились в заповедник болезненных нравов. Об этом 23 июля заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Соответствующим образом он прокомментировал статью в The New York Times о моде на каннибализм. В материале перечислены произведения на эту тему, популярные среди англоязычных читателей, приведены сюжетные линии.

Российский сенатор отметил, что автор статьи ошибочно не указал на тот факт, что «мода на каннибализм» процветает только в американском кинематографе и англосаксонской литературе. Между тем, феномен каннибализма не прижился в мировой культуре, подчеркнул он.

«При этом, как всегда, в Штатах делают вид, что американское означает глобальное. Скорее, все это отделяет современную Америку от остального мира, превращая в заповедник болезненных нравов и бесчисленных «докторов Лектеров», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее, 15 июля, Пушков предрек «мощный удар» по образу США в мире. Он уточнил, что угроза применить силу в отношении Ирана будет означать, что Вашингтон исчерпал другие ресурсы «глобального лидерства» и в который раз обращается к силе оружия.