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Пушков предрек США «удар» по образу из-за угроз Ирану

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член Совфеда России Алексей Пушков предрек «мощный удар» по образу США в мире из-за угроз применить силу против Ирана. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в четверг, 14 июля.

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«Если Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда-либо, как говорит Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при [45-м президенте США Дональде] Трампе «ядерную сделку», а потом при Байдене не сумели ее восстановить. Дипломатия США не справляется с ролью, которую пытается взять на себя Америка. Это видно не только по отношению к Ирану», — написал он.

По мнению Пушкова, угроза Ирану будет означать, что Вашингтон исчерпал другие ресурсы «глобального лидерства» и в который раз обращается к силе оружия.

13 июля президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию.

В The Washington Post отметили, что лидеры стран Персидского залива сомневаются в искренности главы Белого дома, так как «чувствуют: президент скажет что угодно, лишь бы заставить их качать больше нефти». Дело в том, что из всех стран израильтяне и арабы «больше всего боятся» Ирана.

Американский лидер ранее в этот день прибыл в Израиль. Так он начал первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ближневосточное турне американского лидера, заявил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+. Он также сообщил, что российские власти надеются, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

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