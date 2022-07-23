Участок метро между «Савеловской» и «Петровским парком» закрыт до 22 августа

В Московском метрополитене поезда перестанут ходить между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) с 23 июля до 22 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В дептрансе отметили, что ограничения связаны с необходимостью присоединения строящегося участка БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» к существующей линии.

В период ограничений для москвичей и гостей столицы будет доступна станция метро «Савеловская» серой ветки, а также Кольцевая линия и электробус Т42.

13 июля заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев сообщил, что два подземных пешеходных перехода на БКЛ построят горным способом. Они соединят станции «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с одноименными станциями радиальных веток подземки.