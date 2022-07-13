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Два подземных пешеходных перехода в Москве построят горным способом

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/stroi.mos.ru
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Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии московского метрополитена построят горным способом. Они соединят станции «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с одноименными станциями радиальных веток подземки. Об этом в среду, 13 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

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«При строительстве подземных тоннелей, помимо механизированной щитовой проходки, применяется горный способ. В частности, такой метод используется при создании двух межстанционных переходов на Большой кольцевой линии», — приводятся его слова на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как отметил заммэра, горный способ необходим при строительстве пешеходных переходов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений, а также иных вспомогательных объектов.

«Дополнительно строители обращаются к специальным методам стабилизации грунтов и горных пород. Это делается, чтобы обеспечить безопасность горнопроходческих работ и исключить их влияние на городскую инфраструктуру», — подчеркнул Бочкарев.

Горный способ строительства используется из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.

2 июля стало известно о планах построить в ближайшие годы 12 станций метро в Новой Москве.

В середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы выбрали названия для 15 новых станций подземки в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Среди названий, которые понравились горожанам, — «Потапово», «Кедровая», «Ватутинки», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар».

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