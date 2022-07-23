Средневековую мумию новорожденного в маске нашли на Ямале

На Ямале археологи сделали уникальную находку во время работы на средневековом могильнике «Нюрымпосслор 4». Они обнаружили там мумию новорожденного ребенка в серебряной маске.

В сообщении научного центра изучения Арктики говорится, что в детском погребении ученые увидели мумифицированные останки тканей и волос ребенка. Всю область лица перекрывали серебряные пластины и фольга. Ученые не исключили, что именно лицевая серебряная маска послужила причиной мумификации младенца, пишет muksun.fm.

По словам руководителя экспедиции Александра Гусева, из-за отсутствия письменности подобные археологические находки — это единственный способ для современных ученых узнать о культуре северных народов того времени.

Захоронения взрослых жителей были разграблены во времена Средневековья. Специалистам уже удалось выяснить, что умерших укладывали в лодку, а лица накрывали меховыми покрывалами. В лодку помещали также различные предметы, в том числе ножи и украшения.

Ранее сообщалось, что на территории археологических раскопок Паленке в Мексике была найдена каменная голова бога кукурузы, известного как Центеотль. Возраст скульптуры — около 1300 лет.